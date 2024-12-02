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ФАС выявила нарушения в аккредитации инструкторов в Шерегеше

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Управление ФАС Кемеровской области выявило признаки злоупотребления доминирующим положением в действиях ООО "Система", которое проводит аккредитацию инструкторов на горном курорте Шерегеш.

"Речь идет о нарушении закона о защите конкуренции со стороны ООО "Система", которая навязывала невыгодные условия в договоре аккредитации горнолыжных инструкторов", - сообщило управление.

Невыгодные условия касались оплаты процедуры аккредитации и оказания инструкторами услуг по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде на территории горнолыжного комплекса, так как прописанные в договоре требования ущемляли интересы лиц, подлежащих аккредитации.

"Управление выдало организации предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. В установленные сроки компании необходимо исключить в договоре условия, не связанные с процедурой аккредитации и установить экономически обоснованную цену на её проведение", - говорится в сообщении.

В зимнем сезоне 2024/2025 в Шерегеше введели аккредитацию инструкторов по лыжам и сноуборду в секторах А и B, где расположены трассы и подъемники ГК "Каскад". Осуществляет ее ООО "Система", с которым для получения права на коммерческую деятельность инструктор должен заключить договор и внести депозит в размере 30 тысяч рублей в качестве гарантии последующего выполнения условий договора.

Горнолыжные инструкторы заявили, что нововведение фактически лишит их возможности работать в Шерегеше. По новым правилам они должны заранее купить себе аккредитацию на предстоящую неделю, причем стоимость рабочего дня с дневным ски-пассом обходится в 3,2-3,5 тысячи рублей на человека.

Шерегеш ФАС Кемеровская область ООО "Система" ГК "Каскад"
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