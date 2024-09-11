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Горсуд Петербурга отказался оправдать помилованную художницу Скочиленко

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор художнице Александре Скочиленко, осужденной за распространение ложной информации о российской армии, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Суд апелляционной инстанции приговор изменил, удовлетворив апелляционное представление прокурора", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура подала апелляционное представление на решение Василеостровского районного суда северной столицы, в прошлом году признавшего Скочиленко виновной по делу о фейках об СВО.

"Прокурор полагала, что приговор является законным и обоснованным, просила в его резолютивной части указать период исчисления срока отбытия Скочиленко дополнительного вида наказания с момента отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы, а также указать на признание Скочиленко виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (в редакции от 4.03.2022 32-Ф3)", - сообщает пресс-служба судов.

Защита Скочиленко со своей стороны просила вынести оправдательный приговор.

16 ноября 2023 года художницу признали виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам ненависти или вражды). Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Согласно материалам дела, в супермаркете на Васильевском острове она подменила ценники на ложную информацию об использовании российской армии. Вину Скочиленко не признала.

1 августа этого года президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда осужденных, в том числе Скочиленко, с целью возвращения россиян, задержанных на территории иностранных государств. В ходе обмена художницу выдали в Германию.

Петербург Александра Скочиленко
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