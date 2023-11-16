Петербурженка Скочиленко приговорена к семи годам колонии за фейки об СВО

Художница-активистка Александра Скочиленко в Василеостровском районном суде Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС РФ, сообщает в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов северной столицы в четверг.

Суд также постановил лишить ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на три года.

Отмечается, что Скочиленко осуждена по ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам ненависти или вражды).

Прокуратура запросила в суде для Скочиленко 8 лет лишения свободы, защита просила ее оправдать.

Скочиленко была задержана в апреле 2022 года. Следствие полагает, что в супермаркете на Васильевском острове она подменила ценники на ложную информацию о российской армии. Вину Скочиленко не признала.