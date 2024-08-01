Путин подписал указы о помиловании Уилана, Гершковича и других лиц для обмена
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда лиц с целью возвращения россиян, задержанных на территории иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент РФ подписал указы о помиловании:
➖Пола Уилана
➖Кевина Лика
➖Эвана Гершковича
➖Демури Воронина
➖Владимира Кара-Мурзы (иноагент)
➖Алсу Курмашевой
➖Лилии Чанышевой
➖Вадима Останина
➖Ксении Фадеевой
➖Александры Скочиленко
➖Ильи Яшина (иноагент)
➖Андрея Пивоварова
➖Олега Орлова (иноагент).
"Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств", - объяснили в пресс-службе
"Российская сторона благодарна Президенту Белоруссии А.Г.Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Р.Кригера", - отмечается в сообщении.
Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена, добавили в Кремле.
Как сообщалось, также фигурант дела о госизмене гражданин РФ и Германии Герман Мойжес и гражданин ФРГ Патрик Шёбель, обвиняемый в контрабанде наркотиков. Всего западным странам выдано 16 человек.