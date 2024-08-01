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Путин подписал указы о помиловании Уилана, Гершковича и других лиц для обмена

Путин подписал указы о помиловании Уилана, Гершковича и других лиц для обмена
Президент России Владимир Путин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда лиц с целью возвращения россиян, задержанных на территории иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ подписал указы о помиловании:

➖Пола Уилана

➖Кевина Лика

➖Эвана Гершковича

➖Демури Воронина

➖Владимира Кара-Мурзы (иноагент)

➖Алсу Курмашевой

➖Лилии Чанышевой

➖Вадима Останина

➖Ксении Фадеевой

➖Александры Скочиленко

➖Ильи Яшина (иноагент)

➖Андрея Пивоварова

➖Олега Орлова (иноагент).

"Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств", - объяснили в пресс-службе

"Российская сторона благодарна Президенту Белоруссии А.Г.Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Р.Кригера", - отмечается в сообщении.

Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена, добавили в Кремле.

Как сообщалось, также фигурант дела о госизмене гражданин РФ и Германии Герман Мойжес и гражданин ФРГ Патрик Шёбель, обвиняемый в контрабанде наркотиков. Всего западным странам выдано 16 человек.

Владимир Путин Кремль Белоруссия Германия США Александр Лукашенко
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