Москва разъяснила Тегерану свою позицию по Зангезурскому коридору

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона в контактах с иранскими официальными лицами разъяснила свою позицию по так называемому Зангезурскому коридору, сообщила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы находимся с партнерами в контакте, причем это постоянный контакт. Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет", - заявила она.

По ее словам, в Москве исходят из того, что "изложенная нами аргументация была в Тегеране услышана и воспринята".

"Ясно, что антироссийскую информационную кампанию инспирировали определенные круги, которые используют любую, даже самую нелепую возможность, чтобы внести разлад в отношения расширяющегося стратегического партнерства между Москвой и Тегераном", - отметила Захарова, добавив, что "те, кто стоят за подобными провокациями, делают это не без подсказки в интересах Запада".

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что в иранский МИД вызвали посла России в Тегеране в связи с тем, что Москва, по сообщениям СМИ, поддержала проект Зангезурского коридора между западными районами Азербайджана и его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой.

В частности, сообщалось, что помощник министра и генеральный директор отдела Евразии министерства иностранных дел Моджтаба Демирчилу на встрече с послом России в Тегеране Алексеем Дедовым призвал уважать национальный суверенитет, территориальную целостность и взаимные интересы стран, что является гарантом устойчивого мира и основой регионального сотрудничества на Кавказе.

В иранских СМИ отмечалось, что Иран выступает против создания этого транспортного маршрута, так как Тегеран может потерять прямой доступ в Армению.