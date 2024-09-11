Поиск

Москва разъяснила Тегерану свою позицию по Зангезурскому коридору

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона в контактах с иранскими официальными лицами разъяснила свою позицию по так называемому Зангезурскому коридору, сообщила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы находимся с партнерами в контакте, причем это постоянный контакт. Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет", - заявила она.

По ее словам, в Москве исходят из того, что "изложенная нами аргументация была в Тегеране услышана и воспринята".

"Ясно, что антироссийскую информационную кампанию инспирировали определенные круги, которые используют любую, даже самую нелепую возможность, чтобы внести разлад в отношения расширяющегося стратегического партнерства между Москвой и Тегераном", - отметила Захарова, добавив, что "те, кто стоят за подобными провокациями, делают это не без подсказки в интересах Запада".

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что в иранский МИД вызвали посла России в Тегеране в связи с тем, что Москва, по сообщениям СМИ, поддержала проект Зангезурского коридора между западными районами Азербайджана и его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой.

В частности, сообщалось, что помощник министра и генеральный директор отдела Евразии министерства иностранных дел Моджтаба Демирчилу на встрече с послом России в Тегеране Алексеем Дедовым призвал уважать национальный суверенитет, территориальную целостность и взаимные интересы стран, что является гарантом устойчивого мира и основой регионального сотрудничества на Кавказе.

В иранских СМИ отмечалось, что Иран выступает против создания этого транспортного маршрута, так как Тегеран может потерять прямой доступ в Армению.

Азербайджан Иран МИД Мария Захарова Армения Зангезурский коридор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поручил правительству подумать об ограничениях экспорта ряда товаров

Путин поручил правительству подумать об ограничениях экспорта ряда товаров

Ограничения в работе аэропортов Мурманска и Апатитов сняты

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заочно приговорен к 10 годам колонии

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заочно приговорен к 10 годам колонии
Военная операция на Украине

Военные РФ сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море самоподъемную буровую установку

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

Вертолет "ЮТэйр" подожгли в аэропорту на Ямале

Кремль рекомендовал не считать ТГ-каналы достоверным источником данных о БПЛА в Заполярье

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });