Глава Минтранса Турции заявил, что Зангезурский коридор будет создан в 2028 году

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Турция рассчитывает на реализацию проекта создания Зангезурского коридора к 2029 году, заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадыр Уралоглу.

"Азербайджанская часть Зангезурского коридора, начинающаяся от Баку и до Горадиза, близится к завершению. Протяженность турецкого участка коридора составляет 224 км. В целом весь процесс создания этого коридора займет пять лет. То есть думаю, что в 2028 году мы полностью завершим все работы", - сказал Уралоглу в интервью турецкому каналу tvnet.

Министр добавил, что строительные работы продолжаются на участке от Горадиза до Ордубада (Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана, НАР) за исключением части, проходящей по территории Армении.

"Потребуется реконструкция существующей дороги, соединяющей НАР с Турцией протяженностью около 100 км. Ее продолжением станет железная дорога Ыгдыр-Карс, по которой тендерные процедуры уже провели, прокладку начинаем в этом году", - заявил Уралоглу.

Касаясь позиции Еревана в отношении Зангезурского коридора, министр подчеркнул, что когда впервые была выдвинута подобная инициатива, армянская сторона реагировала негативно, несмотря на то, что говорилось и о выгоде для Армении от этого проекта.

"Однако, в последнее время со стороны Пашиняна (премьера Армении - ИФ) звучали положительные мессаджи в отношении данного коридора. Протяженность армянского участка Зангезурского коридора составляет порядка 43 км. Им необходимо будет провести планирование и тендеры, чтобы коридор считался полностью завершенным. Тем самым, Турция получит прямой и более простой выход к странам тюркского мира, Центральной Азии", - сказал он.

Он также отметил, что Иран со своей стороны выдвинул инициативу строительства дороги, которая свяжет Азербайджан с Турцией через свою территорию (в обход Армении - ИФ).

"Мы осуществим проект Зангезурского коридора, но не возражаем против того, чтобы Иран также стал частью этой связки между Турцией и Азербайджаном через свою территорию, - сказал он. - Переговоры и встречи с иранской стороной продолжаются. Мы рассчитываем, что и этот проект в свое время будет реализован".