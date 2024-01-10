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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Азербайджан увязал открытие границы с Арменией с запуском Зангезурского коридора

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал запуск Зангезурского коридора условием открытия границы с Арменией.

"Люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан (через Армению в Нахичевань - ИФ) должны проходить без какой-либо проверки", - заявил Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам. "В противном случае Армения навсегда останется тупиком", - добавил он.

"Если упомянутый мною маршрут (Зангезурский коридор - ИФ) не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте", - отметил он.

"То есть, таким образом (если не будет запущен Зангезурский коридор - ИФ), они получат от этого больше вреда, чем пользы", - добавил Алиев.

Президент Азербайджана также сообщил о предстоящем проведении в январе заседания комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы.

"Должен также сказать, что очередная встреча комиссий по делимитации намечена на этот месяц и там будет одна тема: вопрос делимитации Газахско-Товузского региона", - сказал он.

По его словам, вопрос восьми оккупированных армянской стороной азербайджанских сел постоянно находится на повестке дня. "Этот вопрос обсуждается и в ходе моих контактов с премьер-министром Армении, в том числе во время беседы "на ногах" в Санкт-Петербурге я поднял этот вопрос", - отметил Алиев.

Азербайджан Армения Ильхам Алиев Зангезурский коридор
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