В РСТ рассказали о сроках оформления шенгенских виз для новогодних поездок

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Поехать в Европу на Новый год смогут россияне, подавшие документы на шенгенскую визу до начала или максимум середины октября, так как сроки оформления виз в некоторые страны достигают трех месяцев, сообщает в четверг пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.

Как отметила аналитик PR-службы компании "Русский Экспресс" Елизавета Тимошенко, средняя глубина планирования путешествий для осенне-зимних поездок в Австрию и Португалию составляет три месяца, в Италию и Венгрию - 2,5 месяца, Францию и Швейцарию - два месяца, Испанию и Германию - 1,5 месяца.

"Страны Шенгенского соглашения принимают к рассмотрению документы за шесть месяцев до планируемой поездки. Учитывая, что сроки рассмотрения документов могут достигать 45 календарных дней, мы рекомендуем подавать их заблаговременно, то есть не позже октября", - подчеркнула Тимошенко.

Она добавила, что спрос на отдых в Европе в осенне-зимнем сезоне в этом году выше, чем в аналогичный период годом ранее. Среди наиболее востребованных направлений - Италия, Франция, Испания и Венгрия. Есть также единичные заявки на Германию, Австрию, Португалию и Швейцарию. При этом большинство бронирований поступает от туристов с уже открытой визой.

Как считает директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян, чтобы успеть в новогоднее путешествие в Европу, лучше подавать документы на визу уже сейчас или хотя бы до середины октября.

"Сроки рассмотрения виз во Францию занимают от трех недель, в Италию и Великобританию - от двух месяцев. Если запись на подачу будет предложена после 15 октября - тут уже могут быть сомнения", - сказала она.

По словам эксперта, туристы запрашивают Италию, Францию, Великобританию, Испанию и другие страны Евросоюза.

"Но в топе продаж - Италия, Франция и экскурсионные туры по Европе со стартом маршрута в Италии. Мы предлагаем много таких программ", - уточнила она.

Директор по развитию компании "Туртранс-Вояж" Ирина Гусакова считает, что желающие попасть в предновогоднюю Италию должны записываться на получение визы уже сейчас.

"Осталась буквально пара недель, сейчас идет запись на середину сентября. Запись на октябрь еще не открыта, но и там у туристов будет от силы первая неделя месяца, чтобы успеть в путешествие в декабре. По Венгрии ситуация оптимистичнее: на рассмотрение берут 30 дней, на выезды до Нового года заявленные сроки выдерживаются", - сказала Гусакова.

Она рассказала и о ситуации с визами в популярные нешенгенские страны. Так, оформление визы в Индию занимает 1-2 недели. Для групповой визы в Иран и Китай документы надо подавать также за одну-две недели до начала поездки.

Как сообщалось, россияне в этом году гораздо активнее путешествуют пакетные туры и отели в Европе. По оценкам туроператоров, спрос вырос на 30% по сравнению с летним сезоном 2023 года.