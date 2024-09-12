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В АТОР оценили долю отказов в шенгенских визах россиянам в пределах 10%

Чтобы собрать правильный комплект документов, туристам потребуется 25-35 тысяч рублей

В АТОР оценили долю отказов в шенгенских визах россиянам в пределах 10%
Фото: Davide Bonaldo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доля отказов российским туристам в получении шенгенских виз не превышает 10%, причинами для отказа чаще всего становятся неправильно оформленные документы или цели путешествия, которые консульствам кажутся подозрительными, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.

"С точки зрения Шенгена мы по-прежнему наблюдаем острую проблему с количеством квот, которые выделяются на Россию. Требования к документам устаканились, но проверки документов проводятся более тщательно. При этом отказы, если оценивать общую цифру, не выросли более чем на 10%. И это не пугающий фактор, он связан зачастую со слабой подготовкой документов. Также консульства часто отказывают, если цели поездки вызывают вопросы, формулировка звучит так - "недостаточно оснований для совершения поездки"", - сказал он.

По его словам, после таких отказов консульств туристы могут снова попробовать получить визу, на это ограничений нет. Помимо ощутимого снижения числа желающих оформить шенгенскую визу снизилось и количество консульств, которые готовы ставить визы на длительный срок.

"Эта практика уходит в прошлое, потому что консульств, дающих длинные визы, осталось по сути два, наверное, это Франция и Италия. И то, выдают тем, у кого очень хорошая визовая история. А в остальном же это краткосрочные туристические поездки. Кроме того, консульства охотнее одобряют шенгенские визы организованным туристам, нежели самостоятельным", - уточнил эксперт.

Часть консульств выдают не шенгенские, а национальные туристические визы, по которым нельзя перемещаться в рамках третьих стран Шенгенского соглашения.

Мурадян подчеркнул, что стоимость оформления визы сейчас в среднем, не считая консульского сбора, находится на наивысшей отметке за всю историю взаимоотношений с со странами Шенгенского соглашения. Чтобы собрать правильный комплект документов, туристам потребуется 25-35 тысяч рублей.

АТОР Италия Франция Шенген Артур Мурадян
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