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Застрявшие из-за тайфуна на Хайнане туристы вернулись в Россию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы, которые почти четверо суток не могли вылететь с китайского острова Хайнань, поскольку аэропорт Хайкоу был закрыт после тайфуна "Яги", вернулись в Россию.

По данным онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", рейс Hainan Airlines HU765 прилетел из Хайкоу в Москву в 13:42. В Россию вернулись туристы, ожидавшие вылета с 7 сентября.

Примерно 200 организованных российских туристов должны были вылететь из Хайкоу в Москву еще в прошлую субботу, но из-за тайфуна "Яги" авиакомпания Hainan Airlines перенесла рейс сначала на 9 сентября, а затем на 11 сентября.

Тайфун "Яги" обрушился на южные провинции Китая, в том числе остров Хайнань, 6 сентября. Погибли три человека, почти 420 тыс. жителей острова были эвакуированы. Особенно пострадала столица Хайнаня город Хайкоу, в котором есть разрушения и была приостановлена работа аэропорта.

Также "Яги" прошел по Филиппинам, где в результате стихийного бедствия погибли 20 человек. Во Вьетнаме число жертв тайфуна превысило 140 человек, также от "Яги" пострадал Лаос.

Как сообщалось, российские туристы не отменяют поездки на остров Хайнань в Китае и во Вьетнам, но есть переносы дат поездок.

Тайфун "Яги" стал самым сильным в регионе за этот год и самым мощным за последние 10 лет.

Последствия тайфуна во Вьетнаме

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Вьетнам Хайнань Шереметьево Китай Hainan Airlines Яги
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