Туроператоры летом увеличили продажи организованных туров в Крым на 60-70%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В 2024 году у многих туроператоров летом на 60-70% выросли продажи организованных туров в Крым, хотя Краснодарский край остается безусловным лидером продаж туров и в летний, и в зимний сезоны, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Его спросили о наиболее популярных внутренних направлениях поездок россиян прошедшим летом.

"На первом месте, безусловно, лидер сейчас у нас зимой и летом Краснодарский край. На втором месте Москва и Петербург, которые борются за вторую и третью позиции. Ожидаем, что все-таки по итогам года Москва выйдет на такое твердое второе место. На четвертом месте Крым, на пятом регион Кавказских минеральных вод, медицинский туризм, тоже очень популярная тема, в связи с тем, что спрос на оздоровление, лечение сейчас велик во всех возрастных группах", - сказал Ромашкин.

Он отметил, что растет интерес к санаторному отдыху у молодых туристов 30-35 лет, которые приобретают не классические медицинские, а оздоровительные программы, программы релакса и детокса.

"Довольно неожиданным для нас был в этом году такой небывалый успех Крыма. Я имею ввиду, что на фоне тех же анапских 25% роста Крым вырос, по данным руководства полуострова, на 20-25% за лето. Но многие наши компании, члены АТОР, показали результаты плюс 60-70% к 2023 году. Возможно, что организованный туризм в этом году все-таки растет быстрее, чем неорганизованный, и результаты операторских компаний лучше, чем прибытия неорганизованных туристов", - сказал Ромашкин.

Он добавил, что рост внутреннего туризма сейчас носит органический характер и не связан с ограничениями в выездном.

"Внутренний туризм растет, и причина не в ограничениях на выезд. Количество поездок по России всегда в разы превышает количество выездных путешествий. Рост внутреннего туризма носит органический характер. Многие наши молодые туристы открыли для себя новые уголки России с неожиданной стороны. Взять хотя бы моду на Дагестан, которая возникла пару лет назад. Мы видим рост интереса к активным турам на Камчатку, Байкал в формате дорогих экскурсионных туров. Несмотря на "мальдивские" цены, спрос на эти регионы есть", - сказал Ромашкин.