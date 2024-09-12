Поиск

Туроператоры летом увеличили продажи организованных туров в Крым на 60-70%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В 2024 году у многих туроператоров летом на 60-70% выросли продажи организованных туров в Крым, хотя Краснодарский край остается безусловным лидером продаж туров и в летний, и в зимний сезоны, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Его спросили о наиболее популярных внутренних направлениях поездок россиян прошедшим летом.

"На первом месте, безусловно, лидер сейчас у нас зимой и летом Краснодарский край. На втором месте Москва и Петербург, которые борются за вторую и третью позиции. Ожидаем, что все-таки по итогам года Москва выйдет на такое твердое второе место. На четвертом месте Крым, на пятом регион Кавказских минеральных вод, медицинский туризм, тоже очень популярная тема, в связи с тем, что спрос на оздоровление, лечение сейчас велик во всех возрастных группах", - сказал Ромашкин.

Он отметил, что растет интерес к санаторному отдыху у молодых туристов 30-35 лет, которые приобретают не классические медицинские, а оздоровительные программы, программы релакса и детокса.

"Довольно неожиданным для нас был в этом году такой небывалый успех Крыма. Я имею ввиду, что на фоне тех же анапских 25% роста Крым вырос, по данным руководства полуострова, на 20-25% за лето. Но многие наши компании, члены АТОР, показали результаты плюс 60-70% к 2023 году. Возможно, что организованный туризм в этом году все-таки растет быстрее, чем неорганизованный, и результаты операторских компаний лучше, чем прибытия неорганизованных туристов", - сказал Ромашкин.

Он добавил, что рост внутреннего туризма сейчас носит органический характер и не связан с ограничениями в выездном.

"Внутренний туризм растет, и причина не в ограничениях на выезд. Количество поездок по России всегда в разы превышает количество выездных путешествий. Рост внутреннего туризма носит органический характер. Многие наши молодые туристы открыли для себя новые уголки России с неожиданной стороны. Взять хотя бы моду на Дагестан, которая возникла пару лет назад. Мы видим рост интереса к активным турам на Камчатку, Байкал в формате дорогих экскурсионных туров. Несмотря на "мальдивские" цены, спрос на эти регионы есть", - сказал Ромашкин.

АТОР Байкал Дагестан Крым Краснодарский край Сергей Ромашкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аксенов переизбран главой Крыма

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против россиян за Украину

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Отменены ограничения на работу аэропортов в Мурманской области

В РПЦ опровергли слухи о госпитализации патриарха Кирилла

Военная операция на Украине

Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле рынка в Новой Каховке

Хинштейн сообщил об аресте замначальника управления Росгвардии по Крыму

Хинштейн сообщил об аресте замначальника управления Росгвардии по Крыму

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

В Москве уверены, что ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по РФ давно сняты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });