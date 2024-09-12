Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Владимир Путин и Аджит Довал во время встречи в Константиновском дворце Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Кумар Довал пообещал рассказать президенту РФ Владимиру Путину о закрытой встрече Нарендры Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как сказал премьер-министр вам во время телефонного разговора, он готов рассказать о его визите на Украину и о его встрече с Зеленским. Он хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах", - сказал Довал на встрече с Путиным.

"Это был закрытый формат. Лишь два лидера присутствовали. Я был с премьер-министром и был свидетелем этого разговора", - добавил советник Моди.

Ранее Путин предложил индийской стороне "на полях" саммита БРИКС в Казани провести 22 октября отдельную двустороннюю встречу с Моди.