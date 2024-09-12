В Казани ждут прибытия в рамках саммита БРИКС около 20 тыс. человек

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Прибытия около 20 тыс. человек ждут в Казани в дни проведения саммита БРИКС в конце октября, сообщает пресс-служба мэрии города в четверг.

"На саммит стран БРИКС ожидается приезд около 20 тыс. участников. Из 36 приглашенных лидеров зарубежных стран 18 подтвердили свое участие", - говорится в сообщении.

Кроме того, помимо делегаций с главами государств, ожидается приезд журналистов, технического персонала, сотрудников органов правопорядка и волонтеров.

Для их размещения в Казани зарезервировано 54 гостиницы, в части из них потребовалось провести обновление в связи с международными требованиями. Основной ремонт уже завершается.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

БРИКС был создан в 2006 году усилиями России, Бразилии, Индии и Китая. В 2011 году к объединению присоединилась Южно-Африканская республика, в 2024 году - Иран, Египет, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия. Ряд стран имеет в БРИКС статус наблюдателей.