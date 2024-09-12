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Путин предложил провести на полях саммита БРИКС отдельную встречу с Моди

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил индийской стороне "на полях" саммита БРИКС в Казани провести 22 октября отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Мы ждём господина Моди в Казани, я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани", - сказал Путин на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом.

Он предложил провести эту встречу для того, чтобы подвести итоги совместной работы по реализации договорённости, достигнутых в ходе визита премьер-министра Индии в Москву, и наметить перспективы на будущее.

Владимир Путин БРИКС Индия Нарендра Моди
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