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Летом 2024 года Европу посетили 140 тысяч российских туристов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на поездки в европейские страны продолжает расти, за лето их посетили около 140 тысяч российских туристов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Мы говорили, что идет хороший рост путешествий в Европу, несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения. Конечно, это несопоставимые цифры с доковидными показателями, но за это лето около 140 тысяч человек посетили Европу. В лидерах здесь Италия, Франция, Испания, Греция и ряд других стран", - сказал он.

По словам Горина, туроператоры смогли адаптировать перевозки: появились блочные программы, например, на Кипр или Черногорию через Кувейт.

Он также рассказал о ситуации с оформлением шенгенских виз.

"Получить визу можно, проблема записаться на подачу документов. Спрос превышает предложение в разы. Мы видим, что действительно с отменой льготного принципа оформления виз увеличился объем документов, но при этом как минимум 17 стран продолжают в зоне шенгенского соглашения выдавать визы. 50% составляют многоразовые визы, но не пятилетние, как раньше, а, как правило, полугодовые или годовые. Процент отказов тоже увеличился: если раньше это было 1,5% процента, то сейчас - 10%. Чаще всего - из-за того, что некорректные подаются документы", - пояснил эксперт.

По словам Горина, РСТ в сложившейся ситуации рекомендует тем, кто часто путешествует, иметь два загранпаспорта. "Мы очень рекомендуем иметь лучше два загранпаспорта, это разрешено законодательством России, чтобы они были десятилетние биометрические. Ваши документы могут находиться в посольстве иногда до двух месяцев, а вам, например, нужно выехать без визы в Турцию в этот момент", - сказал эксперт.

Горин добавил, что документы на шенгенские визы можно подавать за 6 месяцев до планируемой поездки. "Поэтому, если вы планируете поездку на новогодние праздники, это нужно делать буквально сегодня", - подчеркнул он.

Летом лидировали по спросу среди выездных направлений Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд. При этом стоимость поездок в эти страны примерно одинаковая - в среднем, от 100 тысяч до 120 тысяч рублей на человека на неделю.

Абхазия Дмитрий Горин Египет Испания Кипр РСТ Европа
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