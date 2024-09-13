В Кремле уверены, что слова Путина о дальнобойном оружии у Киева достигли своих адресатов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не сомневаются, что вчерашнее заявление президента Владимира Путина относительно возможного применения Украиной дальнобойного западного вооружения для ударов по России "достигло своих адресатов", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важно. Оно предельно четкое, однозначное, и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", - сказал он на брифинге.

Путин 12 сентября заявил, что разрешение Киеву наносить удары по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне на Украине.

"Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - сказал президент.

Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, добавил Путин.