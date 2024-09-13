Названы имена шести британских дипломатов, лишенных аккредитации в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Телеканал "Россия 24" (ВГТРК) показал фотографии и назвал имена шестерых британских дипломатов, лишенных аккредитации в РФ на основании материалов ФСБ.

По данным канала, это сотрудники посольства Британии Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

"Намеки о необходимости прекратить данную практику (осуществление разведдеятельности в РФ - ИФ) англичане не воспринимают, поэтому мы решили для начала выслать этих шестерых", - сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала.

В эфире отмечено, что решение о лишении аккредитации означает для сотрудников посольства автоматическую высылку из РФ.

Лишенные аккредитации в России британские дипломаты встречались с представителями СМИ и НКО-иноагентов, в том числе, признанного в РФ иноагентом и ликвидированного по решению суда "Мемориала" и "Новой газеты", также сообщил телеканал "Россия 24".

"Мы устали терпеть этот цирк в виде пробежки (...) через всю Москву и через лесопарки, однодневные визиты в соседние города с целью посидеть несколько часов на скамейке в мороз, или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов", - сказал сотрудник ФСБ РФ в эфире телеканала.

По данным "России 24", дипломаты, в частности, проводили встречи с представителями "Новой газеты", НКО "Гражданское содействие" (признано в РФ иноагентом), общества "Международный мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано).

"Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно", - заявил представитель российской спецслужбы.

Сотрудник ФСБ отметил, что "Лондон засылает разведчиков в качестве супругов дипломатов, для прикрытия шпионских акций используются малолетние дети".

"В общем, ни о каком дипломатическом этикете не может идти и речи", - сказал он.

Ранее в пятницу ФСБ сообщила, что на основании полученных документов было принято решение о лишении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании, "в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы".