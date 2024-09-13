Песков сказал, что о разрыве дипотношений между Москвой и Лондоном речи не идет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Речи о разрыве дипломатических отношений между Москвой и Лондоном не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Об этом не ведется речи", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, насколько близки Россия и Великобритания к разрыву дипломатических отношений.

Ранее в пятницу ФСБ сообщила, что на основании полученных документов было принято решение о лишении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании, "в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы".