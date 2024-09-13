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ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов

Их подозревают в разведывательной деятельности

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Шесть сотрудников посольства Великобритании, находившиеся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства, лишены аккредитации из-за выявленных в их работе признаков разведывательной деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"На основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы", - заявили в ЦОС.

Там уточнили, что ФСБ получила документы, свидетельствующие о том, что "в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения".

"Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии Директората британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.

Имена лишенных аккредитации британских дипработников не называются.

В спецслужбе предупредили, что в дальнейшем "при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства, ФСБ России будет требовать досрочного прекращения их командировок в Российской Федерации".

Полученные российской спецслужбой документы подтверждают "координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки", добавили в ЦОС.

ФСБ МИД России посольство Британии
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