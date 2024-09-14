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Захарова назвала экстраординарной ситуацию с санкциями США в отношении RT

Захарова назвала экстраординарной ситуацию с санкциями США в отношении RT
Мария Захарова
Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом агрессии санкции США в отношении ряда структур RT и их сотрудников.

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"Сегодня действительно я хочу привлечь внимание к ситуации экстраординарной, которая нас с вами касается напрямую", - сказал Захарова, выступая на Медиасаммите БРИКС.

По ее словам, "вчера агрессии подверглись российские журналисты со стороны США". "Они подверглись настоящей террористической информационное атаке как корпорация, а также в своем личном качестве", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"За последние две недели эти атаки стали буквально на грани действительно агрессии - информационной и физической", - заявила Захарова, отметив, что прозвучавшие накануне в Вашингтоне заявления ничем не обоснованы и носят политический характер.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США включили в санкционные списки три структуры телеканала RT и двух россиян.

"Сегодня мы вводим санкции против трех структур и двух человек за российские тайные операции по глобальному влиянию", - заявил Блинкен, выступая в госдепе.

Он добавил, что речь идет о якобы "вмешательстве России в выборы по всему миру", в частности, в Молдавии.

Согласно документу Минфина США, под санкции подпало агентство "Россия сегодня" и ее гендиректор, а также телеведущий Дмитрий Киселев.

Кроме того, санкции ввели против АНО "Евразия" и ее руководителя Нелли Парутенко, а также против АНО "ТВ-Новости".

Мария Захарова МИД РФ США RT
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