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США ввели санкции против трех структур RT

Минфин США уточнил, что под санкции попали Дмитрий Киселев и "Россия сегодня"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - США ввели санкции против трех структур телекомпании RT и двух граждан России, объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Сегодня мы вводим санкции против трех структур и двух человек за российские тайные операции по глобальному влиянию", - сказал он.

Речь идет о якобы "вмешательстве России в выборы по всему миру", в частности, в Молдавии.

При этом глава Госдепа не уточнил названия компаний и имена лиц, попавших под санкции.

Как сказано в документе Минфина США, под санкции попало агентство "Россия сегодня" и ее гендиректор, а также телеведущий Дмитрий Киселев.

Кроме того, санкции ввели против АНО "Евразия" и ее руководителя Нелли Парутенко, а также против АНО "ТВ-Новости".

США Энтони Блинкен RT Молдавия Госдепартамент
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