В МИД РФ пообещали не оставить без ответа новые санкции США против российских СМИ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Москве обещают дать ответ на новые санкции США против российских СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с очередными рестрикциями США в отношении российских медиа-холдингов призвала профильные международные структуры дать этому надлежащую оценку.

Ее комментарий размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства в воскресенье.

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон включил в санкционные списки три структуры телеканала RT и двух россиян. "Сегодня мы вводим санкции против трех структур и двух человек за российские тайные операции по глобальному влиянию", - сказал он, выступая в госдепе.

По его утверждению, речь идет "вмешательстве России в выборы по всему миру", в частности, в Молдавии.

Согласно документу Минфина США, под санкции подпало агентство "Россия сегодня" и ее гендиректор, а также телеведущий Дмитрий Киселев.

Кроме того, санкции ввели против АНО "Евразия" и ее руководителя Нелли Парутенко, а также против АНО "ТВ-Новости".

По словам Захаровой, "беспрецедентные по своим масштабам репрессии против российских медиа действующая американская администрация в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с "вмешательством" с их стороны во внутриполитические дела".

"По сути же речь идет об очередной заказной кампании, "охоте на ведьм", когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Не питаем иллюзий, что разгул цензуры в Соединенных Штатах получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон. Вместе с тем квалифицируем их молчание как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе", - добавила она.

Как заявила Захарова, "действия американской администрации не останутся без ответа".