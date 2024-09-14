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Ландшафтный пожар в селе под Воронежем распространился на 20 га

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Огнеборцы продолжают ликвидировать ландшафтный пожар в селе Ямное Рамонского района Воронежской области, площадь возгорания достигла 20 га, сообщает МЧС России в субботу.

"Площадь пожара в районе Ямного Воронежской области - 20 га. По уточненной информации, перехода огня на жилые дома удалось избежать. Тушение продолжают порядка 150 специалистов и 50 единиц техники", - говорится в релизе.

Как заявляли в ведомстве ранее, относительно пожара в Ямном сложилась наиболее тяжелая ситуация из всех очагов, зарегистрированных в регионе. Противопожарная группировка составляла 146 человек и 43 единицы техники. Также сообщалось, что из-за сильного ветра огонь перешел на три частных дома.

По состоянию на 20:00 субботы, по данным МЧС, в регионе было зарегистрировано более 50 ландшафтных пожаров. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о 70 очагах возгорания в области.

В регионе сохраняется пятый - наивысший - класс пожарной опасности.

Александр Гусев Воронежская область
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