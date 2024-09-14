Авиацию привлекли к тушению крупного ландшафтного пожара под Воронежем

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В селе Ямное Воронежской области ликвидируют крупный ландшафтный пожар, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Сообщение о возгорании травы и лесной подстилки поступило в оперативные службы около 17:00.

"В связи с сильным ветром произошел переход огня на частные домовладения, по предварительной информации, повреждены три дома. На месте работают более 50 человек и 17 единиц техники, привлечен вертолет МЧС России", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе зарегистрировано 44 ландшафтных пожара.

Режим повышенной готовности введен в регионе с 12 сентября в связи с установлением пятого класса пожарной опасности и увеличением количества природных пожаров. Накануне в регион прибыл для базирования пожарный вертолет МЧС.