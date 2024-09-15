Пожар в Воронежской области локализован на площади 50 га

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар в районе села Ямное Воронежской области на площади 50 га, сообщает МЧС России в воскресенье.

"Сотрудники МЧС России локализовали пожар на 50 га в Воронежской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Министерство уточнило, что к борьбе с огнем привлечены 190 спасателей, задействовано 57 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.

МЧС также проинформировало о локализации на 70 га пожара в районе хутора Калач, возгорание тушат 44 огнеборца и 22 единицы техники.

Кроме того, по данным ведомства, локализован пожар на территории села Песковатка - на 30 га. К тушению привлечен 81 специалист, задействовано 29 единиц техники.

Информации о пострадавших и повреждениях нет.

Накануне вечером воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что в регионе зарегистрировано 70 возгораний.