Над Смоленской областью уничтожено два украинских БПЛА

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках над Рославльским и Смоленским районами региона.

"Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Глава региона добавил, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.