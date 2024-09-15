Над семью регионами РФ за ночь сбили 29 дронов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами РФ, сообщили в Минобороны.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых пятнадцать сбиты над территорией Брянской области, пять - над Курской областью, четыре – над Смоленской областью, два - над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.

Ранее об атаке беспилотников в ночь на воскресенье сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.