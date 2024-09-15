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Ликвидирован ландшафтный пожар в селе Ямное под Воронежем

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали крупный ландшафтный пожар в районе села Ямное Рамонского района Воронежской области, сообщает в воскресенье МЧС РФ.

Как отмечается, пожар ликвидирован на 50 гектарах. На месте продолжают дежурить пожарные подразделения.

Ландшафтный пожар в селе Ямное вспыхнул накануне. К борьбе с огнем были привлечены 190 спасателей, 57 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и самолет Ил-76. Тушение пожара осложнялось сильным ветром.

МЧС РФ Ямное Воронежская область
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