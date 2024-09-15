В Ростовской области 29 строений пострадали от природных пожаров

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают тушить возгорания в ряде населенных пунктов в Ростовской области, где природный пожар перекинулся на дома, также горит 7,4 га лесов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что леса горят в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах, общая площадь пожаров составляет 7,4 гектара.

"Пострадавших и погибших нет. Всем жителям, потерявшим жильё и имущество, будет оказана помощь", - добавил Голубев.

С начала суток в Ростовской области зарегистрировано 60 очагов пожаров. Работу пожарно-спасательных расчетов осложняет сильный, порывистый ветер.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Аксае, Неклиновском и Аксайском районах. В Аксайском районе природный пожар перекинулся на частные дома в СНТ "Задонье", где от огня уже повреждены 15 строений. В Аксае сначала загорелся склад стройматериалов, от которого огонь перекинулся на шесть строений. По этому пожару объявлена ликвидация открытого горения.

О сложной обстановке в Неклиновском районе сообщал губернатор Ростовской области. Голубев уточнял, что в поселке Морской Чулек огонь перекинулся на девять домов и пять хозпостроек. Было эвакуировано 20 человек. Там пожар уже локализован.

Начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов уточнил журналистам, что применение авиации в данный момент на месте возгорания невозможно из-за погодных условий.