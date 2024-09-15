Локализован пожар в СНТ в Аксайском районе Ростовской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в СНТ "Задонье" Аксайского района Ростовской области, сообщает МЧС РФ в воскресенье вечером.

"Повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Тушение ландшафтного пожара продолжается", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по региону "Интерфаксу" уточнили, что локализация пожара в Аксайском районе пока не объявлялась, но пожарным удалось не допустить распространения огня на остальные строения в самом СНТ.

С начала суток в Ростовской области зарегистрировано 60 очагов пожаров. Работу пожарно-спасательных расчетов осложняет сильный, порывистый ветер.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Аксае, Неклиновском и Аксайском районах. В Аксайском районе природный пожар перекинулся на частные дома в СНТ "Задонье". В Аксае сначала загорелся склад стройматериалов, от которого огонь перекинулся на шесть строений. По этому пожару объявлена ликвидация открытого горения.

О сложной обстановке в Неклиновском районе сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он уточнял, что в поселке Морской Чулек огонь перекинулся на девять домов и пять хозпостроек. Было эвакуировано 20 человек. Там пожар уже локализован.

Начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов заявлял журналистам, что применение авиации в данный момент на месте возгорания невозможно из-за погодных условий.