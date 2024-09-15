Пожар на складе стройматериалов в Ростовской области полностью потушен

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили пожар на складе стройматериалов в Аксае Ростовской области, сообщает МЧС РФ.

"Ростовские огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Аксае на 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании на складе стройматериалов в городе Аксай Ростовской области на улице Толстого. Из-за сильных порывов ветра, огонь перекинулся на частные дома. Пожар затронул шесть жилых строений и был локализован на площади в 1,5 тыс. кв. м.

С начала суток в Ростовской области зарегистрировано 60 очагов пожаров. Работу пожарно-спасательных расчетов осложняет сильный, порывистый ветер.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Аксае, Неклиновском и Аксайском районах. В Аксайском районе природный пожар перекинулся на частные дома в СНТ "Задонье", где огнем уже повреждено 15 строений.

Начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов уточнил журналистам, что применение авиации в данный момент на месте возгорания невозможно из-за погодных условий.