Поиск

Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ "Задонье" в Ростовской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в районе СНТ "Задонье" в Аксайском районе Ростовской области, где ландшафтный пожар перекинулся на 15 строений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В РоссииЛокализован пожар в СНТ в Аксайском районе Ростовской областиЧитать подробнее

"В 00.25 мск в районе СНТ "Задонье" Аксайского района объявлена ликвидация открытого горения. Площадь 6 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

С начала суток в воскресенье в Ростовской области зарегистрировано 60 очагов пожаров. Работу пожарно-спасательных расчетов осложняет сильный, порывистый ветер.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Аксае, Неклиновском и Аксайском районах. В Аксайском районе природный пожар перекинулся на частные дома в СНТ "Задонье", где огнем было повреждено 15 строений, в том числе четыре жилых дома.

В Аксае сначала загорелся склад стройматериалов, от которого огонь перекинулся на шесть строений. Этот пожар ликвидирован.

О сложной обстановке в Неклиновском районе сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Начальник главка МЧС России по региону Сергей Филиппов заявлял, что применение авиации в данный момент на месте возгорания невозможно из-за погодных условий.

Ростовская область Аксайский район Задонье пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Трава и пятнадцать домов горят на площади 6 тыс. кв. м в Ростовской области

Путин на следующей неделе встретится с победившими на выборах главами регионов

Путин на следующей неделе встретится с победившими на выборах главами регионов

В Кремле заявили, что решения по ограничению экспорта урана будут принимать осторожно

В МИД РФ пообещали не оставить без ответа новые санкции США против российских СМИ

В МИД РФ пообещали не оставить без ответа новые санкции США против российских СМИ
Военная операция на Украине

Над семью регионами РФ за ночь сбили 29 дронов

Суперлетняя погода сохраняется в европейской части страны

Суперлетняя погода сохраняется в европейской части страны

Погранслужба, МВД и Росгвардия выполняют спецзадачи в рамках учения "Океан-24"

Погранслужба, МВД и Росгвардия выполняют спецзадачи в рамках учения "Океан-24"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });