Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ "Задонье" в Ростовской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в районе СНТ "Задонье" в Аксайском районе Ростовской области, где ландшафтный пожар перекинулся на 15 строений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 00.25 мск в районе СНТ "Задонье" Аксайского района объявлена ликвидация открытого горения. Площадь 6 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

С начала суток в воскресенье в Ростовской области зарегистрировано 60 очагов пожаров. Работу пожарно-спасательных расчетов осложняет сильный, порывистый ветер.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Аксае, Неклиновском и Аксайском районах. В Аксайском районе природный пожар перекинулся на частные дома в СНТ "Задонье", где огнем было повреждено 15 строений, в том числе четыре жилых дома.

В Аксае сначала загорелся склад стройматериалов, от которого огонь перекинулся на шесть строений. Этот пожар ликвидирован.

О сложной обстановке в Неклиновском районе сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Начальник главка МЧС России по региону Сергей Филиппов заявлял, что применение авиации в данный момент на месте возгорания невозможно из-за погодных условий.