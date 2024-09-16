Кремль не слышал официальных заявлений о разрешении Киеву бить западным оружием по РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не слышали официальных заявлений о разрешении Киеву наносить западным оружием удары вглубь РФ, но напомнили, что ответ на такие действия содержится в недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина.

"Есть фактическая сторона дела, есть формализация фактической стороны дела, мы видим такую возню информационную, вокруг этого очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышали официальных заявлений на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за дискуссиями на Западе по данному вопросу и как оценивают то, что соответствующее разрешение Украине пока не дано.

Он напомнил, что Россия неоднократно говорила о том, что американские специалисты и военные и так принимают участие в этом конфликте без соответствующих разрешений. "Это и так происходит. Но, что касается формализации этого всего - на этот счет было абсолютно недвусмысленное заявление президента Российской Федерации, где все было очень четко сказано", - отметил Песков.