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Рябков заявил, что Украине разрешили бить по РФ дальнобойным оружием

Как отметил замглавы МИД РФ, Россия будет реагировать так, "чтобы мало не показалось"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что Украина получила от США и Великобритании разрешение применять дальнобойное оружие по территории России, видит в этом элемент серьезного риска, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Решение такое есть: все карт-бланши, индульгенции Киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему, и мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. И в принципе здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, в других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести", - сказал он журналистам в Москве.

Так Рябков, в частности, прокомментировал итоги переговоров лидеров США и Великобритании, по итогам которых сообщалось, что Вашингтон и Лондон отложили решение по ударам ВСУ дальнобойным оружием по России.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече в Вашингтоне обсудили ряд внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, как говорится в сообщении, "они подтвердили свою неизменную поддержку Украины". О каких-либо конкретных шагах или действиях не сообщается, хотя перед встречей Байден заявил журналистам, что обсудит с британским премьером вопрос об одобрении использования Украиной дальнобойных ракет для ударов по РФ.

Как сообщила в свою очередь The Guardian, Стармер заявил, что на встрече с Байденом окончательное решение о снятии ограничений на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России принято не было.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
МИД РФ Сергей Рябков США Великобритания Украина
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