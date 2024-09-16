Российский прокурор 14 октября запросит наказание для француза Винатье

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель 14 октября запросит в Замоскворецком суде Москвы наказание для гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), признавшего вину по делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента, передал в понедельник корреспондент "Интерфакса".

"Отложить судебное заседание на 14 октября в 14:00", - объявила судья Наталья Чепрасова.

Дело Винатье рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном.

Согласно закону, максимальное наказание француза не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. При этом обжаловать в апелляционной инстанции подсудимый может только вид и размер наказания, а не установленные судом обстоятельства дела.

На заседании в понедельник суд изучил необходимые характеристики личности Винатье. В частности, он пояснил, что обеспечивает детей, в том числе с инвалидностью, а также пожилых родителей, один из которых страдает от последствий онкологического заболевания. Кроме того, француз отметил, что написал книгу-исследование, в которой с положительной стороны описывает Россию.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Максимальное наказание по такому обвинению составляет пять лет лишения свободы.

Согласно фабуле дела, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области российской военной и военно-технической деятельности.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества - политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

Как следовало из обвинительного заключения, оглашенного в суде, французу вменяется сбор данных в ходе трех встреч в Москве в 2021-2022 годах.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".