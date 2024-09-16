Француз Винатье признал в суде РФ вину в уклонении от обязательств иноагента

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), признавшего вину по делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента, передал корреспондент "Интерфакса".

"Признаю вину вполне. (...) Все так, как написано (в обвинительном заключении - ИФ)", - заявил Винатье в ходе слушания в суде в понедельник.

Ввиду позиции Винатье и его адвокатов, а также с согласия гособвинителя, суд постановил рассмотреть дело француза в особом порядке судопроизводства, удовлетворив соответствующее ходатайство подсудимого.

Особый порядок подразумевает, что назначенное подсудимому наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. При этом обжаловать в апелляционной инстанции он может только вид и размер наказания, а не установленные судом обстоятельства дела.

Особой порядок означает, что суд не исследует доказательства по делу, а изучает только характеристики личности подсудимого.

"Я все понимаю", - сказал француз.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Максимальное наказание по такому обвинению составляет пять лет лишения свободы.

Согласно фабуле дела, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области российской военной и военно-технической деятельности.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества - политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

Как следовало из обвинительного заключения, оглашенного в суде, французу вменяется сбор данных в ходе трех встреч в Москве в 2021-2022 годах.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".