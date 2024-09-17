Еще семь БПЛА сбиты в Брянской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО уже 15 за ночь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией региона, пострадавших нет.

"Еще семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - сообщил губернатор в своем телеграм- канале.

Все оперативные и экстренные службы работают, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

В понедельник поздно вечером Богомаз сообщал об уничтожении средствами ПВО восьми беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией региона.