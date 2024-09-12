Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии опровергли сообщения СМИ, что атаковавшие Мурманскую область беспилотники были запущены с финской территории.

"Утверждения о том, что беспилотники были запущены из Финляндии, не соответствуют действительности. Финская территория не использовалась и не будет использоваться для предполагаемых действий против России", - заявили финским СМИ в Генштабе вооруженных сил.

В среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем телеграм-канале, что три беспилотника пытались нанести удар по региону. Аппараты были сбиты. Впоследствии в различных телеграм-каналах и некоторых российских СМИ начали распространяться неподтвержденные утверждения, что украинские беспилотники были запущены с территории Финляндии. Они не уточнили, от кого и откуда поступила соответствующая информация.

Публиковались аналогичные сообщения и в отношении Норвегии. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов по поводу беспилотников и Норвегии, ответил: "Давайте, все-таки, к телеграм-каналам соответственно относиться насчет Норвегии. Это, конечно, информация, которая - скорее, ей владеют наши военные и специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать".

Песков предостерег от восприятия разных электронных СМИ как первоисточников информации. "Хочу вас предостеречь от восприятия как первоисточников сообщения разных электронных средств массовой информации или около средств массовой информации", - сказал пресс-секретарь.