Что случилось этой ночью: вторник, 17 сентября

В Приамурье ищут вертолет с золотодобытчиками, в США россиянина обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники, ХАМАС заявил о готовности к длительной борьбе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США по обвинению в нарушении закона об экспорте задержан гражданин РФ. Его подозревают в экспорте микроэлектроники без необходимых лицензий.

- Поиски вертолета с золотодобытчиками ведутся в Приамурье. К операции привлечено около 20 человек и семь единиц техники, включая вездеходы и вертолет Ми-8.

- Подозреваемому в попытке нового нападения на Трампа грозят 20 лет тюрьмы и штрафы в $500 тыс. Пока следователи готовы предъявить ему только обвинение в незаконном хранении оружия со стертым номером.

- ХАМАС заявил о готовности к длительному противостоянию с Израилем. Об этом сообщил глава политбюро организации Яхья Синвар.

- Cредствами ПВО сбиты 15 БПЛА в Брянской области и один в Курской. О пострадавших не сообщается.