Трех пострадавших при нападении в челябинской школе детей доставят в Москву

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Трое детей, получивших накануне травмы при нападении в школе № 68 Челябинска, будут доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Пострадавших направят в столицу по решению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сказал Кузнецов журналистам во вторник.

Один из детей 2011 года рождения - в крайне тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней степени тяжести, отметил он.

Решению об эвакуации предшествовали телемедицинские консультации со специалистами профильных федеральных медицинских центров.

Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил Кузнецов.

Ранее о ЧП в 68-й школе в Челябинске сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале. Он взял ситуацию на личный контроль. В правоохранительных органах уточнили, что 13-летний школьник напал с молотком и ножом на учеников в классе. Пострадали трое учеников и учитель. Также нападавший семиклассник нанес раны себе. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.33, п."а" ч.2 ст.105 (организация убийства) и ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).

Двое подростков, получивших травмы при нападении, были прооперированы в понедельник.