Поиск

Трех пострадавших при нападении в челябинской школе детей доставят в Москву

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Трое детей, получивших накануне травмы при нападении в школе № 68 Челябинска, будут доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Пострадавших направят в столицу по решению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сказал Кузнецов журналистам во вторник.

Один из детей 2011 года рождения - в крайне тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней степени тяжести, отметил он.

Решению об эвакуации предшествовали телемедицинские консультации со специалистами профильных федеральных медицинских центров.

Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил Кузнецов.

Ранее о ЧП в 68-й школе в Челябинске сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале. Он взял ситуацию на личный контроль. В правоохранительных органах уточнили, что 13-летний школьник напал с молотком и ножом на учеников в классе. Пострадали трое учеников и учитель. Также нападавший семиклассник нанес раны себе. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.33, п."а" ч.2 ст.105 (организация убийства) и ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).

Двое подростков, получивших травмы при нападении, были прооперированы в понедельник.

Хроника 03 февраля 2014 года – 17 сентября 2024 годаНападения в школах и вузах
Алексей Кузнецов Челябинск Челябинская область Москва Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СК заподозрил главу Солнцевского суда Москвы в хищении почти 25 млн руб. и 700 тыс. евро у бизнесмена

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

ВККС разрешила возбудить уголовное дело против председателя Солнцевского суда Москвы

ВККС разрешила возбудить уголовное дело против председателя Солнцевского суда Москвы

С Плесецка стартовала ракета-носитель "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах военных

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла почти на 30%

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла почти на 30%

ФСБ предотвратила подрыв автомобиля руководителя свердловского предприятия ОПК

Арбитражный суд приостановил корправа финского совладельца верфи ОСК в Ленобласти

Три человека погибли при крушении вертолета в Приамурье

Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве

Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве

Поиски вертолета с золотодобытчиками ведутся в Приамурье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });