Четыре человека госпитализированы после нападения с молотком в школе Челябинска

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Трое детей и взрослый пострадали в результате ЧП в школе Челябинска, все они госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

"Четверо пострадавших - трое подростков 13 лет (две девочки и мальчик) и один взрослый - преподаватель. После оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно, медики продолжают оказывать всю необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

Ранее о ЧП в 68-й школе в Челябинске сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале. Он взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, мэр и уполномоченный по правам ребёнка.

Как уточнили ранее "Интерфаксу" в правоохранительных органах, в понедельник в школе №68 Челябинска школьник напал с молотком и ножом на учеников в классе. По предварительной информации, пострадали три ученика и учитель. Также нападавший семиклассник нанес раны себе.

Проводится следствие, учебный процесс приостановлен.