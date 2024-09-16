Поиск

Семиклассник напал с молотком на учеников и учителя в одной из школ Челябинска

Есть пострадавшие

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Челябинске в школе №68 ученик напал с молотком на других учеников и учителей, есть пострадавшие, ведется следствие, сообщил в телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"ЧП в 68-й школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Взял ситуацию на личный контроль", - написал он.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что, по предварительной информации, пострадали три ученика и учитель. Также нападавший семиклассник нанес раны себе.

По словам Текслера, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, также в школу прибыли мэр города Наталья Котова и уполномоченный по правам ребенка.

"Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях", - добавил глава региона.

Хроника 03 февраля 2014 года – 16 сентября 2024 годаНападения в школах и вузах
Алексей Текслер Челябинск Наталья Котова Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство РФ изменило пошлину на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран

Правительство РФ изменило пошлину на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран

Иностранец задержан в Ростовской области по подозрению в подготовке диверсий

В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров

В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров
Военная операция на Украине

При обстреле Белгорода и пригорода пострадали восемь человек

Белгород попал под обстрел ВСУ, есть попадания в жилые помещения

Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Трава и пятнадцать домов горят на площади 6 тыс. кв. м в Ростовской области

Путин на следующей неделе встретится с победившими на выборах главами регионов

Путин на следующей неделе встретится с победившими на выборах главами регионов

В Кремле заявили, что решения по ограничению экспорта урана будут принимать осторожно

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });