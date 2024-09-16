Семиклассник напал с молотком на учеников и учителя в одной из школ Челябинска

Есть пострадавшие

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Челябинске в школе №68 ученик напал с молотком на других учеников и учителей, есть пострадавшие, ведется следствие, сообщил в телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"ЧП в 68-й школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Взял ситуацию на личный контроль", - написал он.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что, по предварительной информации, пострадали три ученика и учитель. Также нападавший семиклассник нанес раны себе.

По словам Текслера, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, также в школу прибыли мэр города Наталья Котова и уполномоченный по правам ребенка.

"Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях", - добавил глава региона.