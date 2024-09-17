Поиск

Осенняя погода на смену летней придет в Москву в выходные

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Летняя погода, характерная для июня и июля, закончится в Москве в выходные, столбики термометров опустятся до плюс 13 - плюс 18 градусов, что будет соответствовать нормальным осенним значениям, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Резко меняется ситуация уже в субботу, когда воздух начнет поступать с Северного моря. И дневные температуры будут еле-еле достигать плюс 20 градусов, в основном днем плюс 16 - плюс 18, заметное понижение, на 6-7 градусов", - сказал он.

В РоссииЖаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентябряЖаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентябряЧитать подробнее

"Дневные температуры в воскресенье будут заметно ниже, в Москве плюс 13 - плюс 15, по области плюс 13 - плюс 17. Понижение больше чем на 10 градусов по сравнению с нынешней температурой. В ночь на воскресенье тоже плюс 3 - плюс 8 градусов. И вот в воскресенье прогнозируется температура близкая к среднемноголетним значениям", - сообщил Вильфанд.

В ночь на понедельник в столичном регионе температура понизится до 0 - плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов в Москве, по области от плюс 13 до плюс 18. "Такая температура тоже около нормы", - добавил Вильфанд.

Говоря о текущей рабочей неделе, научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что до пятницы включительно температуры в Москве будут летними. Так, в среду в Москве плюс 24 - плюс 26, в четверг - плюс 23 - плюс 25, что соответствует июльской погоде и выше нормы на 6 градусов, но уже в пятницу будет плюс 21 - плюс 23, что соответствует значениям июня и выше нормы на пять градусов. Ночные температуры в течение рабочей недели, как отметил Вильфанд, будут "выдавать приближение осени" и будут в диапазоне плюс 8 - плюс 10 градусов.

Вильфанд отметил, что лето в Москве завершится 22 сентября - день осеннего равноденствия, в день, когда начинается астрономическая осень. "И вот как раз в день начала астрономической осени закончится жаркое лето. Потому что это не холодно, если температуры около нормы", - добавил он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор "ЕРСМ Сибири" арестован по делу о хищении 900 млн рублей у Минобороны

Жаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентября

Жаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентября

Расширен список территорий курского приграничья с обязательной эвакуацией населения

В Росрыболовстве предупредили о возможном снижении производства красной икры в 2024 году

В Росрыболовстве предупредили о возможном снижении производства красной икры в 2024 году

В аэропорту "Внуково" усилен контроль на случай выявления больных холерой

Депутат Горелкин заявил о рисках для ОС Android из-за устаревающих серверов Google

Депутат Горелкин заявил о рисках для ОС Android из-за устаревающих серверов Google

Суд перевел из СИЗО под домашний арест директора парка "Патриот"

СКР отметил существенный рост числа уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК

Путин потребовал сохранять ответственную бюджетную политику

СК заподозрил главу Солнцевского суда Москвы в хищении почти 25 млн руб. и 700 тыс. евро у бизнесмена

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });