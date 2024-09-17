Осенняя погода на смену летней придет в Москву в выходные

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Летняя погода, характерная для июня и июля, закончится в Москве в выходные, столбики термометров опустятся до плюс 13 - плюс 18 градусов, что будет соответствовать нормальным осенним значениям, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Резко меняется ситуация уже в субботу, когда воздух начнет поступать с Северного моря. И дневные температуры будут еле-еле достигать плюс 20 градусов, в основном днем плюс 16 - плюс 18, заметное понижение, на 6-7 градусов", - сказал он.

"Дневные температуры в воскресенье будут заметно ниже, в Москве плюс 13 - плюс 15, по области плюс 13 - плюс 17. Понижение больше чем на 10 градусов по сравнению с нынешней температурой. В ночь на воскресенье тоже плюс 3 - плюс 8 градусов. И вот в воскресенье прогнозируется температура близкая к среднемноголетним значениям", - сообщил Вильфанд.

В ночь на понедельник в столичном регионе температура понизится до 0 - плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов в Москве, по области от плюс 13 до плюс 18. "Такая температура тоже около нормы", - добавил Вильфанд.

Говоря о текущей рабочей неделе, научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что до пятницы включительно температуры в Москве будут летними. Так, в среду в Москве плюс 24 - плюс 26, в четверг - плюс 23 - плюс 25, что соответствует июльской погоде и выше нормы на 6 градусов, но уже в пятницу будет плюс 21 - плюс 23, что соответствует значениям июня и выше нормы на пять градусов. Ночные температуры в течение рабочей недели, как отметил Вильфанд, будут "выдавать приближение осени" и будут в диапазоне плюс 8 - плюс 10 градусов.

Вильфанд отметил, что лето в Москве завершится 22 сентября - день осеннего равноденствия, в день, когда начинается астрономическая осень. "И вот как раз в день начала астрономической осени закончится жаркое лето. Потому что это не холодно, если температуры около нормы", - добавил он.