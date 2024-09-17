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Жаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентября

Жаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентября
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Жаркая летняя погода завершится на европейской территории России в воскресенье, в день начала астрономической осени, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жаркое лето заканчивается 22 сентября. И в Северо-Западном, и в Центральном, и в Приволжском федеральных округах. На юге еще такая нормальная погода, еще летняя остается, но потому что там нормы другие, а везде меняются погодные условия", - сказал Вильфанд.

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Он отметил, что в первой половине недели европейская территория России "еще жаркая, потому что воздушные массы поступают с юго-востока и юго-запада", также на температуру влияет малооблачная погода, позволяющая солнечной энергии прогревать воздух, поэтому в СЗФО, в Архангельской, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Псковской областях, Карелии, в Коми, температура на 5-9 градусов выше нормы. В ЦФО в среду и четверг температура на 5-7 градусов выше нормы - от плюс 20 до плюс 26.

Однако в пятницу, 20 сентября, начнется понижение температуры, к 22 сентября она будет уже около нормы и соответствовать осенним значениям.

На юге европейской России температурный фон будет около и на 1 градус выше нормы. Так, в Крыму температура около плюс 25, на Черноморском побережье плюс 25 - плюс 27.

Наоборот, как уточнил Вильфанд, повышение температуры будет на Урале и на юге западной Сибири.

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"На севере Урала заброс теплых воздушных масс, поэтому неожиданно именно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах в течение пяти дней - до воскресенья включительно, температура на 5-7 выше нормы, а в Ямало-Ненецком на 6-9 градусов выше нормы и температуры плюс 15 - плюс 21 градус", - добавил Вильфанд.

На юге западной Сибири, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, сейчас "очень низкие температуры, 10 градусов днем и ночные температуры с заморозками в Омской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае". Но к концу недели температура будет на 5-6 градусов выше нормы. В Иркутской области и на юге Красноярского края, где сейчас заморозки, также ожидается существенное повышение температуры.

В Курганской, Челябинской областях и на юге Тюмени, где в ближайшие дни также заморозки, к концу недели температура поднимется на 10 градусов и будет днем близка к 20-градусной отметке.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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