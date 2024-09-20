Резкие изменения погоды в ближайшие дни прогнозируются в регионах России

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Радикальные изменения температуры прогнозируются в регионах северо-запада европейской части России, где температура понизится примерно на 15-18 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в течение всей этой недели в Новгородской, Вологодской областях, в Санкт-Петербурге бились температурные рекорды, температура была выше +25...+28 градусов. В Мурманской области накануне была зафиксирована рекордно высокая температура для 19 сентября, она составила +19 градусов.

"Все, резко этот регион, раньше, чем Москва, попадает в очень холодную зону. Так, в Санкт-Петербурге температура будет в выходные всего +13...+14 градусов. Вот просто резкое изменение, почти на 15-18 градусов температура понижается по сравнению с рабочими днями", - сказал Вильфанд.

Также в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях прогнозируются заморозки ночью до -5.

Изменится погода и в регионах азиатской части страны.

"Очень резко изменится температура на Урале и юге западной Сибири. В Новосибирской, Томской, Кемеровской области, в отличие от Центрального федерального округа, в выходные дни наступит просто замечательная тёплая погода. В Сибири температура будет +15...+20 градусов, это примерно на 4-5 градусов выше нормы. На юге Красноярского края даже на 6 градусов выше нормы. Замечательная погода, осадков особо не будет", - сказал Вильфанд.

Однако, затем начнется понижение температуры, заметно она понизится в Омской, Томской, Новосибирской областях, где на к середине следующей недели прогнозируются заморозки и дневная температура +10...+13 градусов.

"В Омской области от выходных к середине следующей недели температура понизится на 7-8 градусов. Такое заметное понижение температуры. А на европейскую территорию наоборот вернётся теплая погода", - добавил Вильфанд.

Также заметное повышение температуры прогнозируется на юге Якутии. "Там снег был, но он растает, температура повысится до +13...+14 градусов, в центральных районах температура близкая к многолетним значениям - ночные отрицательные, днем 5-10 градусов", - сказал Вильфанд.