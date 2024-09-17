Суд продлил арест предполагаемого взяткодателя по делу экс-замминистра обороны Иванова

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест президента компании "Олимпситистрой" Александра Фомина, которому вменяется дача взятки бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении обвиняемого Фомина продлен срок содержания под стражей до 23 декабря 2024 года", - сообщили в суде во вторник.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Фомину предъявлено обвинение в даче особо крупной взятки Иванову и другому фигуранту дела – бизнесмену Сергею Бородину, с которым, как считает следствие, бывший военный чиновник находился в дружеских отношениях.

Согласно материалам дела, следствие считает Фомина доверенным лицом Иванова.

По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев, защищающий Иванова, согласно обвинению, последний "оказывал помощь неким компаниям-подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

Сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет порядка 1 млрд руб.

Иванов и Бородин так же, как и Фомин, находятся под арестом.

Фигуранты не признают вину.