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Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову продлили арест на три месяца

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд по ходатайству следствия продлил на три месяца - до 23 декабря - арест бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который обвиняется в коррупции, передал корреспондент "Интерфакса". Это решение вынесла судья Евгения Козлова.

На такой же срок арест продлен предполагаемому сообщнику Иванова - бизнесмену, директору компании "Волжский берег" Сергею Бородину.

Заседание по ходатайству следователя прошло в закрытом от слушателей режиме ради сохранения тайны данных расследования.

Защита настаивала, что Иванову и Бородину может быть избрана более мягкая мера пресечения.

Иванов и Бородин были арестованы в апреле 2024 года. Им предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в составе организованной группы. Под арестом по делу также находится предполагаемый взяткодатель - учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которого следствие считает доверенным лицом Иванова.

По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев, защищающий Иванова, согласно обвинению, последний "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

Сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет 1, 185 млрд рублей.

Иванов и другие фигуранты не признают вину.

Александр Фомин Минобороны Басманный суд Сергей Бородин Тимур Иванов Олимпситистрой
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