Трутнев отметил сокращение вдвое заявленной производителями стоимости самолета "Байкал"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Заявленная производителями стоимость самолета "Байкал" после недавнего поручения президента Владимира Путина ускорить его создание сократилась практически в 2 раза, сообщил "России-24" вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы вчера здесь с новым министром промышленности - господином Алихановым - все эти вопросы обсуждали. Пригласили еще ряд специалистов и рассуждали. Надо им отдать должное: со дня Восточного экономического форума (в ходе которого Путин дал поручение по "Байкалу" - ИФ) прошло несколько дней - самолет подешевел в два раза. Поэтому поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир. Несколько дней был 455 млн рублей, а стал что-то там около 260 млн рублей. Ну, здорово", - заявил он.

Кроме того, по его словам, после поручения президента производители улучшили заявленные технические характеристики самолета, в частности, по его способности садиться на короткие полосы.

"Еще важнее и удивительнее то, что полоса требуемая стала в три раза короче. Нам предъявляли 1050 метров. Я вообще не знал, что с этим делать, скажу честно. Потому что у нас полос по 1050 метров на Дальнем Востоке - 33. И все. А все остальные не подходят. Для всех остальных никакой "Байкал" сесть не сможет. Вчера мне сказали: да нет, 350 метров. Как? Поэтому низкий поклон Владимиру Владимировичу Путину. Его изъявление творит чудеса", - сказал Трутнев.

На совещании во Владивостоке президент выразил недовольство систематическим переносом сроков создания "Байкала".

"Нам нужен самолет региональный. Но, послушайте, вот Трутнев Юрий Петрович докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета", - заявил глава государства и потребовал от чиновников дать разъяснения по ходу реализации проекта.

После этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что текущий целевой срок создания "Байкала" - 2026 год, а сдвиг сроков связан с необходимостью импортозамещения двигателя и винта в составе лайнера из-за ухода иностранных партнеров. "В 2022 году жизнь изменилась, и можно рассчитывать теперь только на российский двигатель ВК-800, российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года. А 2026 год - это уже сертификация непосредственно на самолете и начало поставки авиакомпаниям, которые подтвердили готовность в приобретении этого судна", - сказал он журналистам.

На этом публичное обсуждение "Байкала" не закончилось и, более того, переросло в дискуссию. В беседе с журналистами под конец ВЭФа Трутнев раскритиковал ход реализации проекта и предложил рассмотреть смену подрядчика. Глава Минпромторга Антон Алиханов отреагировал на это заявлением, что такое решение "на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта". Это, по его словам, приведет к судебным разбирательства и штрафам, и конечным результатом будет "необходимость проведения новых конкурсных процедур и серьезное ухудшение финансового положения производителя".

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Разработчиком самолета является ООО "Байкал Инжиниринг" ("дочка" АО "Уральский завод гражданской авиации"/УЗГА), которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга. Как пояснили в УЗГА, в настоящее время разработчик сосредоточен на завершении опытно-конструкторских работ и доведении машины в базовой комплектации. "Все летно-технические характеристики будут зафиксированы по результатам испытаний. Стоимость самолета в базовой версии и других, более продвинутых модификациях также будет определена по итогу фиксации облика", - заявил "Интерфаксу" представитель УЗГА.

В 2020 году со ссылкой на Минпромторг сообщалось, что стоимость "Байкала" в ценах 2019 года не может превышать 120 млн руб. В октябре прошлого года Трутнев сообщал, что цена лайнера в базовой комплектации предварительно повысилась до 178 млн руб., "но будет еще раз пересчитана".