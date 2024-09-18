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Президенты России и Бразилии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва по телефону обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства двух стран и урегулирование украинского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию", - говорится в сообщении.

"С учетом подтвержденной Луисом Инасио Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет", - добавили в Кремле..

"В связи с природными пожарами, охватившими ряд регионов Бразилии, Путин выразил готовность оказать в случае необходимости содействие в преодолении последствий стихийного бедствия", - сказано в пресс-релизе.

Владимир Путин Луис Инасио Лула да Силва Бразилия
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