Президенты России и Бразилии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва по телефону обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства двух стран и урегулирование украинского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию", - говорится в сообщении.

"С учетом подтвержденной Луисом Инасио Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет", - добавили в Кремле..

"В связи с природными пожарами, охватившими ряд регионов Бразилии, Путин выразил готовность оказать в случае необходимости содействие в преодолении последствий стихийного бедствия", - сказано в пресс-релизе.