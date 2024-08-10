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Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу.

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"Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе", - говорится в телеграмме соболезнования, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

Накануне турбовинтовой среднемагистральный самолет ATR 72, на борту которого были 58 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился в бразильском штате Сан-Паулу.

Самолет выполнял внутренний рейс. В результате крушения самолета компании Voepass Linhas Aereas в районе бразильского города Виньеду никто не выжил.

Владимир Путин Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва
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